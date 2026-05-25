زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا يحصل على عفو ملكي من تهمة الخيانة

حصل زعيم المعارضة الكمبودية كيم سوخا، اليوم الاثنين، على عفو ملكي من عقوبة السجن لمدة 27 عاما بتهمة الخيانة، بعد شهر من تأكيد محكمة استئناف إدانته ومعاقبته.

وأصدر هون سين، رئيس مجلس الشيوخ الذي يتولى منصب رئيس الدولة في غياب الملك نورودوم سيهاموني، قرار العفو وإطلاق سراح كيم سوخا من الإقامة الجبرية. ويوجود الملك سيهاموني حاليا في الصين في إقامة طويلة لتلقي العلاج.

ووصف رئيس الوزراء هون مانيت، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، العفو بأنه خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية. ولم يدل كيم سوخا بتعليق علني فوري.

ومن غير المرجح أن يؤثر القرار بشكل كبير على السياسة في كمبوديا، حيث إن شخصيات معارضة بارزة أخرى موجودة في المنفى، ولا يزال النشطاء السياسيون والاجتماعيون يواجهون قيودا على حرية التعبير والتصرف.

وأدين كيم سوخا في عام 2023 بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطي. وتم اتهامه بالتآمر مع الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة الكمبودية. وكان الدليل الرئيسي ضده هو مقطع فيديو له وهو يناقش نصائح سياسية من مجموعات مؤيدة للديمقراطية مقرها الولايات المتحدة.

وقد نفى سوخا باستمرار هذه التهمة، وقال لمحكمة الاستئناف الشهر الماضي أنه لم يتآمر على الإطلاق مع أي دولة أجنبية لإزهاق أرواح مواطنين كمبوديين أو خسارة أراضي وطنية.