رسالة سوبوسلاي لصلاح بعد رحيله عن ليفربول

وجه دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، رسالة لمحمد صلاح، زميله في الفريق بعدما رحل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وكتب سوبوسلاي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مع انتهاء موسم 25/26 الآن، نعلم أنه لم يكن الموسم الذي كنا جميعًا نأمله، لكننا لم نتوقف أبدًا عن القتال. شكرًا لكم على دعمكم الرائع في كل لحظة. سنتعلم، ونتطور، ونعود أقوى في الموسم المقبل".

وأضاف: "وإلى اثنين من أساطير اللعبة الحقيقيين".

وتابع: "3 مواسم قضيناها معًا، وذكريات لا تُحصى. لم تكن مجرد بطولات ولحظات، بل معايير عالية، وقيادة، ودروس ستبقى للأبد". ثم أنهى: "شكرًا لكما على كل ما قدمتماه لهذا النادي ولمجتمعه. إرثكما سيظل دائمًا جزءًا من ليفربول".