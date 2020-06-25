أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 9.4 مليون حالة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 9 ملايين و430 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 4.7 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 483 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران وفرنسا والمكسيك وباكستان وألمانيا وتركيا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.