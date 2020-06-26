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بات الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أول مدرب ألماني في تاريخ إنجلترا ينجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي، قبل 131 عاما، لم يتوج أي مدرب ألماني بالمسابقة، ليكسر كلوب تلك القاعدة ويفوز باللقب مع ليفربول.

وبات كلوب المدير الفني رقم 11 الذي يتوج بلقب البريميرليج (المسمى الجديد للبطولة)، بعد أليكس فيرجسون، وكيني دالجليش، وأرسين فينجر وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وروبرتو مانشيني ومانويل بيليجريني وكلاوديو رانييري وأنطونيو كونتي وبيب جوارديولا.

وقدم ليفربول موسما رائعا، ونجح في تحقيق 86 نقطة من خلال 31 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة كانت على يد واتفورد.