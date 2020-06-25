واشنطن تصدر لائحة اتهام جديدة ضد مؤسس ويكيليكس

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(د ب أ)

ذكرت وزارة العدل الأمريكية ، الأربعاء، أن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، يواجه لائحة اتهامات جديدة من جانب الولايات المتحدة.

وسبق أن اتُهم أسانج، وهو مواطن أسترالي /48 عاما/ بالفعل من جانب الولايات المتحدة بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة، تشيلسيا مانينج، بتسريب مجموعة من الوثائق السرية عام 2010.

وتقول لائحة الاتهام إن أسانج وزملاءه في ويكيليكس قاموا بتجنيد قراصنة إنترنت وأن أسانج تحدث في مؤتمرات للقرصنة في محاولة لتشجيع الآخرين على الحصول على معلومات لصالح ويكيليكس.

كما تتهم اللائحة أسانج بالتآمر مع مانينج للوصول إلى بيانات كمبيوتر سري في وزارة الدفاع الأمريكية.

ودفع محامو أسانج بأن الاتهامات الأمريكية مدفوعة سياسيا.

ويخضع أسانج لحبس احتياطي في سجن بلندن، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.