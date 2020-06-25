الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى العراق لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تنقل 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، إلى العاصمة العراقية بغداد؛ لدعم جهود العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي - في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية - إن بلاده ساهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه.



وأضاف "استمرارا لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة بإرسال طائرة مساعدات طبية لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخرا لإقليم كردستان العراق".