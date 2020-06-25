وزير المالية الألماني: يتعين على مساهمي لوفتهانزا قبول العرض المقدم لهم

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دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير، مساهمي شركة لوفتهانزا للطيران إلى قبول عرض الحكومة الاتحادية بتقديم مليارات اليور كحزمة إنقاذ للشركة.

وقال شولتس اليوم الخميس: "هناك عرض طيب مطروح على الطاولة، ويجب على المساهمين في لوفتهانزا قبوله".

وأضاف شولتس أن الحكومة الاتحادية قدمت إلى لوفتهانزا والعاملين بها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف شخص دعما "في وقت أزمة غير مسبوق، يتضمن حزمة مساعدات تراعي المصالح المستحقة لدافعي الضرائب".

وأشاد وزير الاقتصاد بيتر ألتماير بقرار المفوضية الأوروبية اليوم الخميس قبول حزمة الاستقرار الخاصة بشركة الطيران الالمانية قائلا: "بهذا يمكن البدء في حزمة استقرار أوضاع الشركة".

وأضاف ألتماير: " من الضروري فعلا" مساعدة الشركات التي تضررت بشدة جراء تبعات جائحة كورونا، وأوضح: "يتعلق هذا بمئات الآلاف من الوظائف وبوضع ألمانيا في الأسواق العالمية".