وزيرة المالية الإسبانية تقرر الترشح لرئاسة مجموعة اليورو

قررت وزيرة المالية الإسبانية، نادية كالفينيو، الترشح لتولي رئاسة مجموعة اليورو، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم الخميس.



وأعلنت مدريد ترشح كالفينيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبيل انتهاء الموعد النهائي للترشح، اليوم الخميس، لمتابعة العمل خلفا للرئيس الحالي لبرتغالي ماريو سينتينو، الذي لا يعتزم السعي لإعادة انتخابه مجددا بعد انتهاء فترته في 13 من يوليو المقبل.



وبذلك ستكون كالفينيو أول امرأة تتولى قيادة المجموعة التنسيقية المؤلفة من 19 عضوا. ويشار إلى أن كالفينيو، وهي نائبة رئيس الوزراء الإسباني أيضا، ليست غريبة على بروكسل، حيث أنها قد أمضت سنوات في العمل بالمفوضية الأوروبية.



وفي تغريدة لها على "تويتر" قالت كالفينيو /51 عاما/ إنها ستواصل "العمل من أجل منطقة يورو قوية ومزدهرة لمصلحة جميع المواطنين الأوروبيين".



وسيقرر وزراء المالية في منطقة اليورو من سيحصل على المنصب - وهو أحد أكثر المناصب نفوذا بالاتحاد الأوروبي - في اجتماع مقرر لهم في التاسع من يوليو.