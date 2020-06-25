مكتب التحقيقات الفيدرالي: 2000 تحقيق مفتوح في عمليات تجسس صينية ضد أمريكا

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن هناك ألفي تحقيق مفتوح في عمليات تجسس صينية ضد الولايات المتحدة، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

ووفق صحيفة «نيويورك بوست»، وصف «راي»، في مقابلة بقناة «فوكس نيوز»، مساء الأربعاء، حكومة الصينية الشيوعية بأنها تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة، مؤكدا زيادة عدد التحقيقات في محاولات التجسس الصيني، خلال العقد الأخير، بنسبة 1300%.

وأوضح أن الحزب (الشيوعي الحاكم بالصين) كان يتجسس بشكل فعال على 100 دولة من الدول الكبرى، ويحاول التأثير على السياسة الأمريكية، مضيفا: «لا يوجد بلد يمثل تهديدا أوسع أو أكثر شمولا على أمريكا، على أمننا الاقتصادي وعلى أفكارنا الديمقراطية مثل الصين».

وكان مدير التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، اعتبر الصين، في تصريحات الخميس الماضي، تهدد الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، موضحا أن بكين تسعى بجهود حثيثة لسرقة تقنيات حساسة ومعلومات ملكية من شركات ومؤسسات أكاديمية أمريكية.