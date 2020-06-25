رئيس وزراء كوسوفو يلغي محادثات مع صربيا في واشنطن بسبب اتهام رئيس بلاده بجرائم حرب

لغى رئيس وزراء كوسوفو، عبدالله هوتي، اليوم الخميس، محادثات بوساطة أمريكية مع صربيا في واشنطن، كرد فعل على اتهام الرئيس هاشم ثاتشي وآخرين بارتكاب جرائم حرب.

وكتب هوتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بسبب التطورات الجديدة في بريشتينا نتيجة لقرار الاتهام الذي قدمه مكتب المدعي العام المتخصص، يتعين علي العودة إلى بلادي للتعامل مع الوضع".

وأضاف أنه قد تم إبلاغ ريتشارد جرينيل، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحادثات، بالامر.

وكان جرينيل قال أمس الأربعاء بالفعل إن ثاتشي ألغى الزيارة الخاصة بالاجتماع، والتي كانت مقررة يوم السبت في البيت الأبيض.

يذكر أن الولايات المتحدة تشارك في عملية التطبيع بين صربيا وكوسوفو منذ أواخر عام 2019. وكان الاتحاد الأوروبي قد قاد المحادثات من قبل.

وكان مدع عام معن بجرائم الحرب في كوسوفو أعلن أمس الأربعاء أنه قد تم تقديم لائحة اتهام ضد ثاتشي ومسؤولين آخرين، بارتكاب "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب".