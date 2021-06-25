الإنتاج ينهي سلسلة النتائج السلبية بفوز ثمين على المصري

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حقق الإنتاج الحربي فوزا ثمينا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2 باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري.

وسجل عمر كمال عبدالواحد واسلام صلاح، فيما أحرز هدفا الإنتاج حاميدو ماو ومصطفى البدري ومحمود رجب.

وأنهى الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري سلسلة النتائج السلبية، إذ حقق الفريق الفوز بعد غياب 14 مباراة في الدوري الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد المصري عند 43 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر ونقطتين عن الأهلي الثالث والذي له 8 مباريات مؤجلة، ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة ولا زال في المركز الأخير.