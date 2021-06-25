قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ عام 2014 بالتعامل مع أزمة الكهرباء باعتبارها قضية أمن قومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الخميس، أنه تم حل أزمة الانقطاعات بطريقة علمية وسليمة حققت تغذية كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن استقرار الكهرباء مثل أمرًا مهمًا لجلب الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بحل أزمة الكهرباء، مع تكاتف كل إمكانيات الدولة من أجل تحسين الطاقة الكهربائية، موضحًا أنه تم البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية، حتى تم توفير قدرات مميزة تغطي الحمل الأقصى المطلوب.

وأكد أن الدولة تعمل حاليًّا على الربط مع دول الجوار وتصدير الكهرباء، مشيرًا كذلك إلى حجم أعمال ضخم في مجال الطاقة المتجددة تم تنفيذه خلال الفترات الماضية.

ولفت الوزير إلى مشروع محطة إنتاج الطاقة الشمسية في محافظة أسوان والذي ينتج 1465 ميجا وات، وهو أكبر مشروع على مستوى العالم، وحصل على جائزة أفضل مشروع من قِبل البنك الدولي، وفاز أيضًا بجائزة أفضل مشروع حكومي في مجال البنية الأساسية من قِبل جامعة الدول العربية.

ونوه شاكر، أن الأداء في هذا المشروع يتم على أفضل مستوى، وبه الكثير من الاستثمارات سواء من خلال رأس مال أجنبي أو رأس مال محلي، موضحًا أن القطاع الخاص يلعب الدور الأساسي في استثمارات هذا المشروع.

وأفاد الوزير، بأن الدولة أتاحت الفرصة أمام المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع، وتشتري الكهرباء التي يتم إنتاجها، وهو ما يحدث في كل مشروعات الطاقة المتجددة.