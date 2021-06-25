 ريان يفض الشراكة مع بن شرقي وينفرد بصدارة الهدافين - بوابة الشروق
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ريان يفض الشراكة مع بن شرقي وينفرد بصدارة الهدافين

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 5:41 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 5:41 م

انفرد أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا والمعار من الأهلي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري بعد تسجيله لثنائية بمرمى الجونة.

وسجل ريان الهدف الأول والثاني بمرمى الجونة باللقاء المقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري العام.

ووصل ريان للهدف 14 لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري، ويفض الشراكة مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك، حيث كان يتساوى الثنائي بـ12 هدفا لكل منهما قبل انطلاق مواجهة الجونة وسيراميكا.

وجاءت أهداف ريان الـ14 بواقع 7 أهداف بالقدم اليمنى، و5 أهداف بالقدم اليسرى وهدفين من ضربات رأس.

يذكر أن أحمد ياسر ريان تم إعارته إلى سيراميكا في يناير الماضي قادما من الأهلي وحتى نهاية الموسم الجاري.


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