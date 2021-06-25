 قتلى وجرحى في حادث طعن بسكين في فورتسبورج جنوبي ألمانيا - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى في حادث طعن بسكين في فورتسبورج جنوبي ألمانيا

فورتسبورج (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 7:54 م

قتل عدة أشخاص في هجوم بسكين وسط مدينة فورتسبورج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن عدة أشخاص أصيبوا جراء حادث الطعن، وتم التغلب على الجاني المشتبه فيه واعتقاله.

وقالت الشرطة ردا على سؤال اليوم الجمعة إن الخطر على السكان لم يعد موجودا.

وقالت تقارير إعلامية إن هناك قتلى جراء الحادث، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك حتى الآن.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في موقع الحادث أنه كان هناك الكثير من سيارات الإسعاف والشرطة في الشوارع.

استدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

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