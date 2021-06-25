سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح اللاعب الكويتي بدر المطوع، عميد لاعبي العالم، بعدما تخطى عدد المشاركات الدولية للصقر أحمد حسن.

ووصل بدر المطوع للمباراة رقم 185 في مسيرته الدولية أمام البحرين في اللقاء الذي أٌقيم ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب قطر 2021.

وتخطى المطوع بهذا الرقم أحمد حسن الصقر قائد الفراعنة السابق والذي لعب حتى 184 مباراة دولية في مسيرته.

وانطلقت مسيرة المطوع عام 2003 مع المنتخب الكويتي ولاتزال مستمرة حتى وقتها هذا.

وهناك لاعبين قريبين من رقم بدر المطوع وهم سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا، والذي لعب 180 مباراة ولكنه غاب عن منافسات اليورو، وأيضا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ178 مباراة دولية.

يذكر أن أحمد حسن ظل محتفظا بلقب عميد لاعبي العالم لعدة سنوات ولكن بدر المطوع تمكن من كسر رقمه أمام منتخب البحرين.