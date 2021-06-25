بريطانيا: زيادة 46 % في الإصابات بسلالة دلتا خلال أسبوع

أظهرت بيانات جديدة أن الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 التي اكتشفت أول مرة في الهند قد ارتفعت إلى 46 % في أسبوع عبر المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه جرى تسجيل 35 ألفا و204 حالات أخرى منذ الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 111 ألفا و157 ، في زيادة بنسبة 46 %.

وتضم الإصابات نحو 42 حالة بسلالة "دلتا ايه واي . 1". وقالت وزارة الصحة الهندية إن الدراسات تظهر أن تلك السلالة التي يطلق عليها أيضا "دلتا بلس" تنتشر على نحو أسرع وتتمسك أسهل بخلايا الرئة، وقد تكون مقاومة لعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي يمكنها أن تساعد في محايدة الفيروس.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنه جرى تحديد سلالة أخرى تسمى لامبادا (سي . 37) على أنها طفرة قيد البحث جراء زيادة في الإصابات الدولية والعديد من الطفرات الملحوظة المتحورة عن الفيروس.

وجرى تحديد ست إصابات بلامبادا في المملكة المتحدة حتى الآن، جميعها على صلة بالسفر إلى خارج البلاد.