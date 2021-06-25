التخطيط تشارك في ورشة عمل تنمية الموارد المحلية لمحافظتي قنا وسوهاج

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بالوزارة بورشة عمل تنمية وتطوير الموارد المحلية لمحافظتي قنا وسوهاج التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مدار يومين بمحافظة قنا، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وجاء ذلك بحضور مسئولي البنك الدولي، حيث هدفت ورشة العمل إلى تنظيم وإدارة أماكن الانتظار والمواقف والإعلانات والسويقات كمصادر مهمة للإيرادات المالية المحلية.

وتعتمد منهجية العمل ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر على تركيز ضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل، بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية في إطار من اللامركزية، ويهدف البرنامج إلى خلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

وعلى هامش فعاليات ورشة العمل، التقت هبة مغيب؛ أشرف الداودي، محافظ قنا؛ حيث تناول اللقاء مناقشة الخطة التنموية للمحافظة، وآليات تنمية الموارد المالية المحلية، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.