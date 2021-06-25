اليابان تعتزم التبرع بملايين أخرى من لقاح أسترازينيكا لدول أسيوية

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، الجمعة، إن بلاده سوف تتبرع بمليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي دوري إن طوكيو ستقدم أيضًا مليون جرعة لكل من تايوان وفيتنام ، بالإضافة إلى دفعتين من 24ر1مليون و 1 مليون جرعة ، على الترتيب كانت قدمتها في وقت سابق هذا الشهر، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ويأتي قرار تقديم اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية، والذي تم إنتاجه بموجب ترخيص في اليابان، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بعد تلقي طلبات من هذه الدول، وتايوان.

وقال موتيجي: "أخذنا في الاعتبار حالات الإصابة في كل دولة تقدمت بطلب ، ومدى نقص اللقاح هناك وطبيعة علاقاتها مع اليابان، قبل أن نتخذ قرارا بشأن تقديم هذه اللقاحات".

وأضاف موتيجي إن اليابان ستوفر بشكل منفصل، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري تموز/يوليو ، إجمالي 11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لدول في جنوب وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ، من خلال البرنامج العالمي لمشاركة اللقاح (كوفاكس) الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وتأكد انتشار السلالة "دلتا" الأشد عدوى من فيروس كورونا ، والتي اكتشفت في الهند لأول مرة ، في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقريبًا بحلول نهاية أيار/مايو، بحسب دراسات أجرتها مؤسسات، تشمل منظمة الصحة العالمية.

وتلقت اليابان جرعات من لقاح أسترازينيكا تكفي لتطعيم 60 مليون شخص ، وأجازت استخدامها الشهر الماضي، إلا أنها لا تعتزم استخدامها على الفور في برامج التطعيم العامة على خلفية حدوث حالات نادرة من جلطات الدم بسبب استخدام اللقاح في دول أخرى.