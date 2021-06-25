قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن غناء المهرجانات «فن» واصفا إياه بـ«الجميل»، ومتوقعًا لها بمزيد من النجاح على المستويين المصري والعربي.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» الذي يعرض على شاشة «القاهرة والناس»، الخميس، أن المهرجانات أحد أنماط القوى الناعمة لمصر، متابعًا: «مش لازم يكون المطرب لابس بدلة وكرافتة».

وطالب الجميع بعدم التعالي على أغاني المهرجانات؛ نظرًا لكونها أشبه بصرخة من أبناء المهن والمدن وغير المتعلمين، بينما فن «الراب» يؤكد غضب وتمرد الشباب المصري الآن، متابعا: «اللي عاوز يفهم الشباب المصري يسمع الراب».