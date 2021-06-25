رسالة من عون إلى البابا فرنسيس بشأن الوضع في لبنان

سلم الرئيس ميشال عون القائم بأعمال السفارة البابوية في لبنان المونسنيور جيوسيبي فرانكوني رسالة خطية إلى البابا فرنسيس شكره فيها على دعوته للقاء رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية في الفاتيكان في أول يوليو المقبل وعرض فيها للواقع اللبناني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون قبل ظهر اليوم الجمعة في بيروت ، المونسنيور جيوسيبي فرانكوني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية .

وضمّن رئيس الجمهورية " الرسالة عرضاً للواقع اللبناني الراهن ورؤيته الى دور لبنان واللبنانيين في محيطهم والعالم".

وأكد عون أن "اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من تموز/يوليو المقبل في حاضرة الفاتيكان".

وأشار إلى أن "لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها الى دعم الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرنسيس على أكثر من صعيد".

من جهته، أكد المونسنيور فرانكوني " أن البابا فرنسيس يولي اهتماما خاصا بلبنان، وان اللقاء المرتقب في الأول من تموز/يوليو المقبل سيكون فرصة للتأكيد على موقف الكرسي الرسولي حيال لبنان واللبنانيين".

كان البابا فرنسيس قد أعلن أنه سيلتقي في الفاتيكان مع القادة الروحيين المسيحيين اللبنانيين في الأول من تموز/يوليو المقبل، "لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق، والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار".