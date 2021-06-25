 القوات الألمانية في مالي تتعرض لهجوم بسيارة مفخخة - بوابة الشروق
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القوات الألمانية في مالي تتعرض لهجوم بسيارة مفخخة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:20 م
تعرضت دورية تابعة للقوات الألمانية المشاركة في مهمة "مينوسما" الأممية لإحلال الاستقرار في مالي لهجوم.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الهجوم وقع اليوم الجمعة على بعد حوالي 155 كيلومترا شمال مدينة جاو ، حيث يتمركز معظم جنود الجيش الألماني في معسكر "كاستور".

وبحسب تقارير محلية، تم تفجير سيارة مفخخة في الهجوم. وأكد متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية تضرر "القوات الألمانية".

وكتبت خبيرة الشؤون الدفاعية في الحزب الديمقراطي الحر، ماريه-أجنيس شتراك-تسيمرمان على الإنترنت أنه وفقا لمصادر موثوقة، أصيب عدد من الجنود الألمان في فرقة مينوسما بجروح خطيرة، مضيفة أنه "من السابق لأوانه الإدلاء بتكهنات أخرى"، معربة عن تعاطفها مع الجنود والأقارب والمساعدين.

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