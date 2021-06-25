تركي آل الشيخ عن فيلم «مش أنا»: وصلتني رسائل كثيرة إيجابية عنه

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تلقيه ردود أفعال إيجابية كثيرة عن فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني، الذي صورت مشاهد كثيرة منها في السعودية.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «‏وصلني رسايل كثيرة إيجابية عن فيلم النجم تامر حسني الذي تم تصوير جزء منه في الرياض. منتظر رايكم».

ونجح الفنان تامر حسني في تخطي المليون جنيه إيرادات في أول يوم عرض لفيلمه «مش أنا» بدور العرض السينمائية، متفوقا على باقي الأفلام المنافسة، ومنها «أحمد نوتردام»، و«ديدو»، و«ثانية واحدة»، و«ماما حامل»، و«الشنطة».

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن»، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسنى، وماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وحلا شيحة.