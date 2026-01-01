الجيش الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا شمالي غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، الخميس، طفلا فلسطينيا بإطلاق النار عليه ببلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي للأناضول باستشهاد الطفل أحمد الشندغلي في بلدة جباليا النزلة، والتي تعد ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 416 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وتجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.



