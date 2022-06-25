روسيا: ضابط في لوهانسك يؤكد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك

قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، أندري ماروتشكو، اليوم السبت، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".

وأوضح ماروتشكو، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "دخلت الكتائب الشعبية مع القوات الروسية الحليفة مدينة ليسيتشانسك، والآن القتال يدور بالفعل داخل المناطق السكنية".

وأردف ماروتشكو: "في الوقت الحالي، تم تحرير المنجم الواقع على أراضي مدينة ليسيتشانسك، ودخلت وحداتنا أيضًا ما يسمى مصنع الجيلاتين".

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد صرح أمس الجمعة، بأن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية".

وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".