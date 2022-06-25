قال اللواء أحمد جمال الدين، رئيس مدينة القرنة بالأقصر، إنه يتم حاليا إنجاز أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وترميم قرية المهندس حسن فتحي التراثية وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ووزارة الثقافة.

وأضاف جمال الدين، لـ"الشروق"، أن أعمال المرحلة الثانية تأتي بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى والتي شملت ترميم عدد من المباني التراثية الموجودة بالقرية من بينها منطقة الخان والجامع والمسرح.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل ترميم وتطوير منزل حسن فتحي، وتنسيق الموقع من أول مدخل القرية، ويشمل الأرضيات والإنارة والتشجير ودهانات واجهات المباني المحيطة بالقرية، بالإضافة إلى إقامة متحف باسم حسن فتحي وبناء مبنى جديد بنفس الطراز المتبع بالقرية.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تكثيف أعمال التطوير بحيث يتم الانتهاء منها نهاية ديسمبر من العام الجاري، ومن ثم إقامة افتتاح رسمي مثلما حدث في نهاية أعمال المرحلة الأولى، لافتا إلى التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأكد رئيس مدينة القرنة بالأقصر، أن إعادة إحياء قرية حسن فتحي يعبر عن أحد محاور استراتيجية عمل الدولة، التي تشمل الحفاظ على التراث، ومنها النماذج المعمارية الفريدة كقرية حسن فتحي التي لا تزال مصدرا للإشعاع الفني والإبداعي.

ونبه جمال الدين، إلى أن انتهاء أعمال المرحلة الثانية عندما يحدث سيعزز من وضع مكانة مدينة القرنة على خريطة السياحة الثقافية، ويجعل لها برامج ثابتة لدى السياح على مدار العام بما يخدم أبناء البر الغربي.