أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده وإصابة سبعة آخرين بنيران الحوثيين، رغم سريان الهدنة بين الطرفين.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت اليومين الماضيين (الخميس والجمعة 23-24 حزيران/يونيو)، 115 خرقاً للهدنة الأممية".



وأضاف البيان أن "الخروقات الحوثية وقعت في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب، في ظل التزام قوات الجيش بوقف إطلاق النار الشامل؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية".



‏وأفاد البيان بأنه" يوم أمس الجمعة، أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية شمال غربي مدينة مأرب وأجبرتها على التراجع".



‏وذكر البيان أنه "تنوّعت بقية الخروقات الحوثية بين إطلاق نار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد اثنين من أبطال الجيش وإصابة 7 آخرين".



وحتى الآن، لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخروقات.



يشار إلى أنه منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري، جرى تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع نيسان/أبريل.



ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ أكثر من 7 سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.