عمدة برلين تتشكك في صحة اتصالها الهاتفي بعمدة كييف

تشكَّكت عمدة برلين فرانسيسكا جيفي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، خلال اتصال بالفيديو، الجمعة، فيما إذا كانت مرتبطة بالفعل برئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو كما كان مخططا أم لا.

وفيما انتهت المحادثة قبل أوانها، فقد صرحت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ في ولاية برلين ليزا فريريكس، مساء الجمعة: "خلال الربع الأول من الساعة كان الأمر غير واضح على الإطلاق".

وكانت العديد من وسائل الإعلام في برلين ذكرت ذلك في وقت سابق.

وأكد مكتب عمدة مدريد أيضا، أن عمدة العاصمة الأسبانية تلقى أيضا اتصالا مماثلا عبر رابط فيديو.

وكانت مجلة "بيلد" الألمانية نشرت خبرا عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الشيوخ في برلين، فريريكس: "سأل السيد كليتشكو المفترض كيف نتعامل مع العديد من اللاجئين الأوكرانيين ، وكم أعدادهم ، وبدت محادثة طبيعية تماما كما توقعنا".

وأضافت أن المحادثة عبر الفيديو تم تحديدها حول موضوع التعاون بين المدينتين قبل وقت طويل.

ولكن بعد ذلك أثيرت بعض القضايا التي جعلت جيفي تتشكك في أمر محدثها.

وذكرت فريريكس بالقول: "كان الأمر يتعلق بحقيقة أنه أشار إلى محادثة مزعومة مع السفير (أندريه) ميلنيك، وسأل كيف نرى أن الكثير من الأوكرانيين يريدون التسلل إلى المزايا الاجتماعية في برلين".

وأضاف المتحدث: "كان هناك طلب بأن نقوم، من خلال سلطاتنا، بدعم الشباب بشكل خاص للعودة إلى أوكرانيا للقتال هناك".

وأضافت أن الحديث تطرق لقضايا أثارت الريبة، وتم إنهاء الاتصال أو قطعه.

وتفترض مستشارية مجلس الشيوخ في برلين وقوع تلاعب رقمي، حيث قالت فريريكس: "من الواضح أننا نتعامل مع شخصيات مزيفة تماما"، مبينة أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن الحديث لم يكن مع شخص حقيقي.

وتابعت: "جلس شخص أمامنا يشبه تماما فيتالي كليتشكو، الذي تحرك مثله."

وذكرت أن الشرطة استدعيت لبيان الأمر، مبينة أن "التزييف المتقن" عبارة عن تلاعبات تقنية معقدة لا يمكن في الغالب اكتشافها إلا من قبل الخبراء.

وأفادت مستشارية مجلس الشيوخن في ولاية برلين على تويتر، الجمعة، بأن محادثة مع ملنيك، السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أكدت أن جيفي لم تكن على اتصال بكليتشكو.

ونقل عن جيفي قولها في تغريدة: "لسوء الحظ ظهر جزء من حقيقة أن الحرب يتم شنها بكل الوسائل، فعبر الإنترنت أيضا يتم استخدام الأساليب الرقمية لتقويض الثقة وتشويه سمعة الشركاء وحلفاء أوكرانيا".

وفي مدريد أيضا، سرعان ما شكك العمدة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في مكالمة بالفيديو مع العمدة المزعوم كليتشكو وقام على الفور بقطع المحادثة، كما أكد المتحدث باسم مكتب عمدة المدينة دانييل باردايو كوليبروك.

وتم تقديم شكوى ضد مجهولين لاستخدامهم هوية مزورة وتم إبلاغ مكتب رئيس البلدية في كييف.

من المقرر أن يتواصل مارتينيز- ألميدا بكليتشكو الحقيقي اليوم السبت