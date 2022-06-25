وزيرا خارجية الإمارات واليونان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم السبت مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الفرص المتاحة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك في عدد من المجالات والقطاعات الواعدة والمهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع الإمارات، وشراكتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات.