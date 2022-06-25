أردوغان وأندرسون يبحثان هاتفيا انضمام السويد للناتو

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، القضايا المتعلقة بطلب انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وأوردته وكالة الأناضول للأنباء.



وجدد أردوغان خلال الاتصال تأكيده على ضرورة أن تتخذ السويد خطوات بشأن القضايا الأساسية ذات الأهمية بالنسبة لتركيا، مثل مكافحة الإرهاب.



وأشار الرئيس التركي إلى أنه يجب على السويد إجراء تغيير ملموس في موقفها ضد حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي)، وتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، حيث تصنفهم أنقرة تنظيمات إرهابية.



وأوضح أردوغان أن تركيا لم تلمس من السويد أي انفتاح من شأنه أن يبدد مخاوف تركيا في هذا الصدد.



وأكّد أن تركيا تتطلع إلى رفع ستوكهولم حظر بيع الأسلحة لأنقرة والقيود القانونية والفعلية على قطاع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن تلبية طلبات التسليم والترحيل.



وشدّد أردوغان على أن بلاده ترغب برؤية تعهدات ملزمة بشأن جميع هذه القضايا عبر إجراءات ملموسة وواضحة.