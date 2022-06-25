أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور تمثل استهدافًا لاستقرار البلد.

وقال صالح، في تغريدة على الشبكة الاجتماعية "تويتر"، إن "الاعتداءات التي طالت حقول النفط والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

وأضاف "لا خيار لنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق قد أعلن في وقت سابق اليوم تعرض حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية إلى قصف صاروخي هو الثالث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية.