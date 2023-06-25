صحة البحيرة تناقش خطة التأمين الطبي لأي طوارئ أثناء الاحتفال بعيد الأضحى

ترأس اليوم الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالمحافظة؛ لمناقشة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتورة هالة بطيشة مدير عام الوقائي بالمديرية، وغانم محمد غانم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، بمختلف القطاعات (العلاجي والمستشفيات والوقائي والرعاية الأساسية والطوارئن والرعايات الحرجة وصحة البيئة والثقافة الصحية والمعامل، والصيدلة والأسنان، والشئون المالية والإدارية، والتموين الطبي ومركز المعلومات، والمكتب الإعلامي)، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الاستعدادات بمديرية الصحة بالبحيرة لأي أمور طارئة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المديرية وجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وشدد جميعة، على مدير عام العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بمتابعة خطة الطوارئ بالمستشفيات، والتأكيد على العديد من الأمور التي جاءت على النحو التالي:

- رفع درجة الاستعداد والطوارئ خلال إجازة العيد بجميع المستشفيات التابعة.

- التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

- التأكيد على المرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة.

فيما نوه جميعة، بضرورة متابعة مديري إدارات الرعاية الحرجة والعنايات المركزة، في غرفة الطوارئ، لإنهاء أي قوائم انتظار، والتأكد بصفة دائمة وبصورة دقيقة من الانتهاء من كل قوائم الانتظار، فضلًا عن التأكد من تواجد جميع التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض بالاستقبال بالمستشفيات؛ لاستقبال أي حالات مرضية أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

كما شدد، على التأكيد على مدير عام الطب الوقائي، ومدير الرعاية الأساسية بتكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأولية خلال إجازة العيد، وتفعيل الطوارئ بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر كل الطعوم والأمصال في جميع الإدارات والمستشفيات، ومراقبة دور مكاتب الصحة ومتابعة أعمالها وأن تكون على أهبة الاستعداد لأعمالها كافة.

فيما وجه إدارة الصيدلة، بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والأمصال لجميع المستشفيات، مشددًا على التأكد من عدم وجود أي نقص لأى أدوية أو مستلزمات.

كما وجه مدير عام الأسنان بالتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، موجهًا مدير مركز المعلومات بالمتابعة الدقيقة ومتابعة كل البيانات وإمداد الفرق الإشرافية بكل المعلومات اللازمة للعمل.

ونوه وكيل الوزارة، بالتنبيه على الفرق الإشرافية المرورية بالمديرية بمتابعة العمل على مدار الـ24 ساعة طوال فترة الإجازة والمتابعة الدقيقة لكل الأعمال.

من جانبه أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، وضع نوباتجيات القيادات والفرق الإشرافية بديوان المديرية لمتابعة الأعمال خلال فترة العيد، موجهًا مديري المستشفيات وإدارة التمريض بعمل جداول معلنة للنوباتجيات، مؤكدًا التعامل مع حالات العنايات، أن يكون بمنتهى السرعة، والتنبيه على تفعيل دور عمل فرق الانتشار السريع بالمستشفيات، فضلًا عن توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات، والتنسيق مع نقاط الإسعاف كافة.

ووجه مدير إدارة المعامل بتكثيف المرور الدائم خلال إجازة العيد لمتابعة العمل بالمعامل بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الأولية.

وشدد على مدير عام الشئون المالية والإدارية بالتعاون التام مع جميع الفرق، والتنبيه على جميع السائقين بالاستعداد للقيام بأي مهام أو مرورات إشرافية في أي وقت، وأي مكان ورفع درجة الطوارئ القصوى، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت لأي أمور طارئة.

كما وجه مدير إدارة التموين الطبي بالتأكد من عدم وجود أي أجهزة معطلة، وتوفير الأسرة بالمستشفيات، والتغطية لسلاسل الإمداد لأي موارد لأى مستشفى خلال الإجازة، والتشديد على وجود نوباتجيات بالمخازن على مدار الـ24 ساعة لتلبية أي احتياجات للمستشفيات في جميع الأوقات.

وشدد الدكتور أحمد الجميل، على مديري المستشفيات بالمتابعة الدقيقة للعمل على مدار اليوم، والتنبيه المشدد على مديري المستشفيات أو من ينوب عنهم بالتواجد اليومي على مدار 24 ساعة بالمستشفيات لمتابعة العمل، والتأكد من توافر جميع أكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المستشفيات.

من جانبها شددت الدكتورة هالة بطيشة، على مدير مراقبة الأغذية بتشديد الرقابة على كل محلات بيع اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على كل محلات الجزارة واللحوم المجمدة، والمنافذ وغيرها، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالمحافظة، والتأكد من سلامة المعروضات واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط أي كميات غير صالحة منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونوهت مدير صحة البيئة، بتكثيف المرور على السلخانات والمجازر ونقاط الذبح، والاهتمام بنظافة البيئة، وكذلك المرور على حمامات السباحة والمتنزهات.