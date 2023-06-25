 مابولولو على رأس قائمة الاتحاد لمباراة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة - بوابة الشروق
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مابولولو على رأس قائمة الاتحاد لمباراة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 5:00 م

أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الإثنين على استاد القاهرة، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت قائمة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد صبحي، صبري رحيل، هشام صلاح، محمود علاء، السيد سالم، محمد الصالح

خط الوسط: عمار حمدي، محمد محمود، ناصر ناصر، محمد فارس، إسلام عبد النعيم، إبراهيم حسن، خالد الغندور، محمود عبد العزيز، مورو ساليفو

خط الهجوم: أحمد عادل "ميسي"، أوستن أموتو، كريستوفاو مابولولو


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