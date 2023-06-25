الصين تعبر عن دعمها لروسيا بعد محاولة تمرد فاشلة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الصين أعربت عن دعمها للقيادة الروسية في جهودها لتحقيق الاستقرار على الصعيد الداخلي بعد محاولة تمرد فاشلة، السبت، من مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وعقد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني تشين قانج في بكين بحثا خلاله قضايا "دولية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن رودينكو تبادل وجهات النظر، مع قانج في بكين حول العلاقات الصينية الروسية وكذلك حول "قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك".

ولم يتضح متى وصل رودينكو إلى بكين، أو ما إذا كانت زيارته إلى الصين جاءت ردا على التمرد الذي شهدته روسيا يوم الجمعة.

من جانبه، قال الخبير العسكري الصيني البارز والمعلق التلفزيوني سونج تشونج بينج لوكالة "رويترز": "الصين ستدعم روسيا مع تأكيد عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وفي وقت سابق، قال زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين إن "مسيرته" إلى موسكو تهدف إلى طرد القادة الروس الفاسدين وغير الأكفاء الذين يتهمهم بإفشال الحرب في أوكرانيا.