مدارس الدقي تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الجغرافيا والكيمياء

فتحت مدرسة الأورمان الرسمية بالدقي، أبوابها في الثامنة صباحا لاستقبال طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا، قبل بدء إجازة عيد الأضحى.



وتم تفتيش الطلاب قبل دخولهم للجان من خلال العصا الإلكترونية لمنع دخول الموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش.



وكثف رجال الأمن جهودهم بمحيط المدرسة، وفرضت كردونا أمنيا خارج المدرسة لمنع دخول أولياء الأمور المدرسة.



وناشدت أولياء الأمور، المغادرة من أمام المدرسة، والتوجه إلى منازلهم نظرا لارتفاع درجات الحرارة اليوم، ولتوفير الهدوء والراحة للطلبة بمحيط المدارس واللجان.