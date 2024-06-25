 الأمن العام الأردني يعثر على موقع آخر أخفى به أشخاص مواد متفجرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأمن العام الأردني يعثر على موقع آخر أخفى به أشخاص مواد متفجرة

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 10:32 ص

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، مساء أمس الاثنين، أن التحقيقات في قضية العثور على متفجرات مخزنة في أحد المنازل بمنطقة ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به نفس الأشخاص مواد متفجرة في منطقة أبو علندا.

وأضافت في بيان "الأجهزة الأمنية طوقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجرات".

وتابعت أن فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية "تعاملت مع الموقع وفجرت المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري، دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر".

وأشارت المديرية إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق وسيتم نشر كل التفاصيل حال الانتهاء منها.

وشهد جنوب العاصمة الأردنية عمّان استنفارا أمنيا تخلله إغلاق لعدد من المناطق هناك، بعدما أعلن الأمن الأردني يوم السبت ضبط "مواد متفجرة" مخزنة داخل منزل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك