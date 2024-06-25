الأمن العام الأردني يعثر على موقع آخر أخفى به أشخاص مواد متفجرة

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، مساء أمس الاثنين، أن التحقيقات في قضية العثور على متفجرات مخزنة في أحد المنازل بمنطقة ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به نفس الأشخاص مواد متفجرة في منطقة أبو علندا.

وأضافت في بيان "الأجهزة الأمنية طوقت منذ الصباح وعزلت محلا تجاريا في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجرات".

وتابعت أن فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية "تعاملت مع الموقع وفجرت المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري، دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر".

وأشارت المديرية إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق وسيتم نشر كل التفاصيل حال الانتهاء منها.

وشهد جنوب العاصمة الأردنية عمّان استنفارا أمنيا تخلله إغلاق لعدد من المناطق هناك، بعدما أعلن الأمن الأردني يوم السبت ضبط "مواد متفجرة" مخزنة داخل منزل.