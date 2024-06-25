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الجمعة.. كاظم الساهر يلتقي جمهوره في مصر ضمن جولته العالمية لألبومه الأخير

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 1:14 م

يقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة القادمة في القاهره الجديدة بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن البومة الجديد "مع الحب" الذي تم اطلاقه في فبراير الماضي احتفالا بعيد الحب.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من أخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك".

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

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