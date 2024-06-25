السفير السعودي الجديد لدى مصر يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

سلّم السفير السعودي لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده، إلى وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الأربعاء.



ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.