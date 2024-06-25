زيلينسكي يقيل جنرالا من الخدمة وسط تقارير عن ضعف أدائه

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إقالة اللفتنانت جنرال يوري سودول من منصبه، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا في القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة بالفيديو التي تم إذاعتها في العاصمة كييف مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم البريجادير جنرال أندريه هناتوف بدلا من سودول، دون أن يكشف عن أسباب الفصل.

ونشر مكتب الرئاسة الأوكرانية في العاصمة كييف مرسوم زيلينسكي حول التغيير الذي تم في صفوف القوات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام بأن بوهدان كروتيفيتش،رئيس أركان لواء آزوف المثير للجدل، قدم من قبل شكوى ضد سودول، اتهمه فيها بإهمال أوامر أدت إلى تكبد خسائر جسيمة.

وكتب كروتفيتش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون أن يذكر اسم سودول، :"إنه قتل من الجنود الأوكرانيين أكثر مما فعله أي جنرال روسي".

وفي الوقت ذاته ، طالب بإجراء تحقيق مع اللفتنانت جنرال لاحتمال وجود تعاون بينه وبين روسيا.

وبحسب وسائل الإعلام، تم توجيه اتهامات ضد سودول، في البرلمان الأوكراني في كييف، بأنه أخفق في إعداد الجنود الأوكرانيين بشكل جيد لتادية المهام، وعلى سبيل المثال في منطقة خاركيف المحاصرة.