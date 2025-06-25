ميرتس يدعو ترامب مجددا إلى فرض عقوبات أشد على روسيا

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مجددًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات أشد على روسيا.

وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال ميرتس أمام صفحيين في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الأربعاء: "لن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع. فعلينا أن نزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو".

وأوضح زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أنه أعرب لترامب، "في ضوء الوضع في أوكرانيا عن رغبتنا الملحّة في أن يتخذ الجانب الأمريكي خطوات إضافية لفرض مزيد من العقوبات على روسيا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر بشكل نهائي حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا خلال القمة التي ستُعقد في بروكسل بدءًا من يوم غد الخميس.

وتابع ميرتس: "لكن ذلك وحده لن يكون كافيًا. نحن بحاجة أيضًا إلى تعزيز المشاركة الأمريكية في هذه العقوبات".

وأشار ميرتس إلى أن من المحتمل أن يتم طرح حزمة عقوبات مماثلة للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

وقال ميرتس إنه شجّع ترامب على تفعيل هذه الحزمة "حتى تُمارس الولايات المتحدة أيضًا ضغطًا أكبر على موسكو، لدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وبالإضافة إلى العقوبات ، يقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لأوكرانيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير عام 2022.

وأعد الاتحاد الأوروبي برنامج تسهيل أوكرانيا الذي سوف يقدم دعما بقيمة 50 مليار يورو لكييف حتى عام .2027