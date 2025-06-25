بريطانيا تعتزم شراء 12 مقاتلة أمريكية F-35A قادرة على حمل قنابل نووية تكتيكية

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها ستشتري 12 طائرة مقاتلة من طراز F-35A من الولايات المتحدة، وهي طائرات قادرة على حمل قنابل نووية حرارية تكتيكية من طراز B61-12.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن القرار يأتي استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة عالمياً.

وقال ستارمر: "في عصر تسوده حالة من عدم اليقين الجذري، لم يعد بإمكاننا اعتبار السلام أمرا مسلما به، ولهذا السبب تستثمر حكومتي في أمننا القومي".

ونقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن هذه الخطوة قد تمهد لعودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية لأول مرة منذ عام 2008، ضمن إطار مهام الناتو في أوقات الأزمات. وتشير التقارير إلى أن لندن تسعى لتعزيز التنسيق النووي مع الحلف، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا والعالم.

وخلال بدايات الحرب الباردة، كانت بريطانيا تمتلك قاذفات نووية استراتيجية من طراز "V"، قبل أن تتحول تدريجيا إلى الاعتماد الكامل على الردع النووي البحري. حاليا، ترتكز الترسانة النووية البريطانية على أربع غواصات من فئة فانغارد، مزودة بصواريخ ترايدنت 2 (D5) الباليستية، المصنعة أمريكيا.

ومن شأن شراء مقاتلات F-35A القادرة على تنفيذ ضربات نووية تكتيكية، أن يوسع من قدرات الردع البريطاني ويضيف بعدا عملياتيا جويا جديدا إلى ترسانتها النووية، التي تقتصر اليوم على الغواصات.