مؤتمر صحة أفريقيا: حجم أعمال قطاع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا يصل إلى 49 مليار دولار

علي هامش مؤتمر صحة أفريقيا عُقدت جلسة تحت عنوان "صناعة الدواء في أفريقيا بلا حدود: الاستثمار والتكامل"، شهدت مناقشة جهود المؤسسات الأفريقية لتعزيز نمو صناعة المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية، وتشجيع التجارة والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وسلطت الجلسة، الضوء على أهمية القطاع الدوائي المصري وناقشت التحديات التي تواجه الوصول إلى منتجات الرعاية الصحية عالية الجودة، بالإضافة إلى أهمية تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية وبناء أنظمة صحية مرنة في مختلف أنحاء القارة.

وأكد المشاركون أن حجم أعمال قطاع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا يصل إلى 49 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع معدل نمو إجمالي قدره 4.3% خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

كما تم تناول التحديات التي تعيق نمو التجارة البينية الأفريقية في قطاع الصناعات الدوائية وسبل تطوير الهيئات التنظيمية الوطنية وتوحيد المعايير والإجراءات، بهدف فتح المجال أمام زيادة التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية.

افتتح الجلسة الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وشارك فيها عدد من الخبراء البارزين، منهم أبيبي باييه منسق التصنيع المحلي بمركز Africa CDC، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور فتحي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما الدولية للتجارة، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للأدوية.