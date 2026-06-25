وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم

انطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، اجتماع وزاري يجمع وزراء خارجية التعاون الخليجي بنظيرهم الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى البحرين ضمن جولة في دول المنطقة.

وأكد الوزير روبيو ، في كلمته أمام نظرائه الخليجيين، أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، مشيرا إلى أن "فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول وسيؤدي إلى فوضى في كل العالم".

وأضاف أن "مضيق هرمز ممر مائي دولي... نريد اتفاقاً جيداً وحقيقياً مع إيران لكن ليس بأي ثمن"، معرباً عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.

وقال روبيو: "نقدر ونثمن التعاون مع دول الخليج" ، مؤكدا أن "اجتماع دول الخليج وأمريكا مهم بين دول عملت بشكل وثيق على مدى عقود.

ويبحث الاجتماع المستجدات بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

كما تشمل المناقشات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومساعيهم المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويختتم وزير الخارجية الأمريكي في البحرين جولته الخليجية، التي شملت الإمارات والكويت، حيث أكد أمس الأربعاء أن واشنطن ستشرك حلفاءها الخليجيين "في المحادثات بشأن كل قرار يُتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات" مع إيران.