أوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية وتصادر مستنداتها

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن قواته احتجزت ناقلة النفط الروسية نيما في ميناء إزمايل بمقاطعة أوديسا؛ لمشاركتها في إعاقة حركة السفن الحربية الأوكرانية في مضيق كيرتش.

وأوضح الجهاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس- أن قوات الأمن الأوكراني بالمشاركة مع النيابة العسكرية قامت باحتجاز الناقلة الروسية "نيما"، والتي قامت في نوفمبر 2018 بتقييد حركة سفن المدفعية المدرعة الصغيرة نيكوبول وبيرديانسك وزورق السحب (ياني كابو) التابعة للقوات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش.

وأشار إلى أن محققي مجلس الأمن الأوكراني والنيابة العسكرية وحرس الحدود - بتصريح من المحكمة الأوكرانية - انتهوا من التحقيقات والتفتيش ومصادرة مستندات الناقلة وسجل الاتصالات اللاسلكية، موضحًا أنه تم أيضًا استجواب أفراد طاقم الناقلة الروسية.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في نوفمبر 2018 احتجاز 3 سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية في مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم.