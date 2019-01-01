ارتفاع درجات الحرارة في ألمانيا يقترب من أعلى مستوى له منذ عام 1881

اقترب الارتفاع في درجات الحرارة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، من الوصول إلى أعلى مستوى جرى تسجيله في ألمانيا على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة أواخر القرن التاسع عشر.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها اليوم كانت في مدينة زاربروكن حيث بلغت 2ر40 درجة، لتكون المدينة الواقعة غربي ألمانيا هي أكثر الأماكن سخونة في البلاد في هذا العام.



تجدر الإشارة إلى أن أعلى درجة حرارة جرى قياسها في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1881، كانت 3ر40 درجة في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا في عام 2015، وتشير تقديرات خبراء الأرصاد إلى أن من الممكن الوصول إلى هذا المستوى غدا الخميس.



كانت محطة قياس تابعة للجيش في مدينة جايلنكيرشن في ولاية شمال الراين-فيستفاليا ذكرت أن درجة الحرارة وصلت اليوم إلى 5ر40 درجة، وفقا لما صرح به متحدث باسم الهيئة لكنه قال إن الهيئة لم تتمكن من تأكيد هذا القياس.



وجاءت مدينة باد نوينيار-ارفايلر في ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر المدن سخونة في ألمانيا بـ9ر39 درجة، ثم جاء في المركز الثالث بلدتا تونيسفورست وفايلرسفست في ولاية شمال الراين فيستفاليا بـ7ر39 درجة.



وتوقع المتحدث أن تكون أعلى درجات الحرارة غدا في ولاية شمال الراين فيستفاليا، فيما توقع أن تقل درجة الحرارة عن 30 درجة فقط على سواحل بحري الشمال والبلطيق.



وجرت العادة أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها بحلول الساعة الخامسة بعد الظهر.