 محكمة بولندية تقضي بمنع توزيع ملصق «منطقة خالية من المثليين» - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2019 11:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

محكمة بولندية تقضي بمنع توزيع ملصق «منطقة خالية من المثليين»

د ب أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 10:14 م

أصدرت محكمة بولندية في وارسو أمرا بوقف توزيع ملصقات تحمل عبارة "منطقة خالية من السحاقيات والمثليين والمتحولين جنسيا" من جانب صحيفة متعاطفة مع الحكومة المحافظة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي القرار بعد يوم واحد من قيام صحيفة "جازيتا بولسكا" الأسبوعية بالبدء في توزيع الملصقات، وعقب اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب هجومهم على مسيرة للمثليين في شرق بولندا يوم الأحد الماضي.

وتثير قضية المثليين في بولندا انقساما قبل إجراء الانتخابات العامة المتوقع فى شهر أكتوبر المقبل.

وكان حزب القانون والعدالة الحاكم قد حذر من أن تشجيع حقوق المثليين يشكل" خطرا بالغا" على العائلات فى مختلف أنحاء أوروبا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك