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أصدرت محكمة بولندية في وارسو أمرا بوقف توزيع ملصقات تحمل عبارة "منطقة خالية من السحاقيات والمثليين والمتحولين جنسيا" من جانب صحيفة متعاطفة مع الحكومة المحافظة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي القرار بعد يوم واحد من قيام صحيفة "جازيتا بولسكا" الأسبوعية بالبدء في توزيع الملصقات، وعقب اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب هجومهم على مسيرة للمثليين في شرق بولندا يوم الأحد الماضي.

وتثير قضية المثليين في بولندا انقساما قبل إجراء الانتخابات العامة المتوقع فى شهر أكتوبر المقبل.

وكان حزب القانون والعدالة الحاكم قد حذر من أن تشجيع حقوق المثليين يشكل" خطرا بالغا" على العائلات فى مختلف أنحاء أوروبا.