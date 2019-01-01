زعماء ومسؤولون عرب ينعون الرئيس التونسي قايد السبسي

رحل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس عن عمر يناهر 92 عاما، وتقدم عدد من القادة العرب ببرقيات المواساة والتعازى في وفاته.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تقدم الرئيس المصري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق.

ففي لبنان، أبرق رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الخميس إلى الرئيس المؤقت لتونس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معزيان بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون " أبرق بعد ظهر اليوم معزيا بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مستذكرا القيم التي حملها الراحل في حياته وعمله لقيادة تونس نحو الاستقرار والازدهار وترسيخ أسس العمل المؤسساتي".

ومن جهته، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم "لنظيره رئيس مجلس نواب الشعب في تونس محمد الناصر معزيا بوفاة الرئيس السبسي"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم الخميس مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل السبسي.

وفي الجزائر، أشاد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بمناقب الرئيس التونسي الراحل باجي قايد السبسي، وجهوده في الانتقال السلمي ببلاده نحو"ديمقراطية أصيلة غدت قدوة للأجيال".

وقال بن صالح في رسالة تعزية بعث بها إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، والوزير الأول التونسي وإلى أفراد أسرة الرئيس الراحل، إن فقدانه يعد رزأ على تونس والجزائر والمغرب العربي والأمة العربية كلها.

وأكد بن صالح أن "الراحل العزيز (الباجي قايد السبسي) سيبقى خالدا في ذاكرة الجزائريين، الذين لن ينسوا أبدا موافقه الرائدة في مساندة الثورة الجزائرية، وفي الذود والدفاع عنها".

ومن جانبه، بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تعزیة إلى الرئیس التونسي المؤقت محمد الناصر بوفاة الرئیس الباجي قاید السبسي رئیس الجمھوریة التونسیة الراحل، أعرب فیھا باسم وباسم الشعب الكویتي عن خالص التعازي للشعب التونسي ولأسرة الفقید، مؤكدا أن الأمة العربیة فقدت برحیله زعیما وطنیا ساھم في خدمة قضایاھا العادلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفى عمان، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن الرئيس السبسي.

وبأمر من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الرئيس السبسي، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء بترا الرسمية الأردنية.

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التعزية للشعب التونسي والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي