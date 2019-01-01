 الاستخبارات العراقية تعتقل قيادي بداعش في الأنبار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل قيادي بداعش في الأنبار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:20 م

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية اليوم الخميس- إنها "تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال قيادي بداعش مسؤول عن التعليم في قضاء الكرمة بالأنبار"، مضيفة أن "الإرهابي كان يدرس مناهج داعش في عدة مدارس عراقية بالأنبار، كما أنه من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام مواد الإرهاب".

يذكر أن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مطلوبين من "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.

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