قالت الشرطة في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة إن غالبية أفراد مجموعة من 69 سجينا هربت من أحد السجون القريبة من كيب تاون قد تم إلقاء القبض عليهم مجددا بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.



وقالت الشرطة إن 61 من السجناء الذين فروا من سجن مالمسبوري قد تم إلقاء القبض عليهم، مضيفة أنهم مازالوا يبحثون عن ثمانية سجناء مفقودين.



وقالت الأجهزة الإصلاحية في بيان إن من المعتقد أن عددا من السجناء قد تغلبوا على ثلاثة حراس أثناء ممارسة التمارين في وقت سابق اليوم الجمعة ، وتحصلوا على مفاتيحهم وقاموا بحبسهم في زنزانة.



وحينئذ، فتح الفارون زنازين أخرى قبل أن يهربوا عبر المدخل الرئيسي والسطح. وخلال وقت الهروب، كان هناك 451 سجينا و20 حارسا في السجن.



وأضافت أن تسعة مسؤولين أصيبوا بجروح طفيفة وكدمات خلال الحادث.