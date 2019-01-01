مستشار حملة ترامب الانتخابية السابقة: على الولايات المتحدة أن تساعد في حل أزمة سد النهضة

قال مستشار الحملة الانتخابية السابقة للرئيس دونالد ترامب، الدكتور وليد فارس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بمنتصف كل القضايا الخلافية في المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن واشنطن تقف في المنتصف في قضية سد النهضة، لأن مصر حليفة لها وإثيوبيا شريكة وصديقة أيضًا، مستطردًا: «على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد في حل تلك الأزمة وهو ما تسعى إليه الإدارة الحالية».

وأوضح أن هناك خلافا بين أصحاب الرؤى فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حيث إن هناك كتلة في الولايات تريد أن تكون إلى جانب التحالف العربي بكل أعضائه من مصر والإمارات والجيش الوطني الليبي، وهناك كتلة أخرى تؤثر عليها اللوبيات القطرية والإخوانية والتركية، متوقعًا أن ينتهي هذا الموقف الوسطي الأمريكي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.