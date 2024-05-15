 إمام عاشور: سأقاتل في مباراة الترجي لتحقيق دوري الأبطال مع الأهلي - بوابة الشروق
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إمام عاشور: سأقاتل في مباراة الترجي لتحقيق دوري الأبطال مع الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 1:41 ص

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي على الملعب الأوليمبي في رادس، يوم السبت القادم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام عاشور في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «أنا نفسي من زمان ألعب نهائي إفريقيا، أنا أول واحد سأقاتل في مباراة الترجي عشان أحقق البطولة».

وأضاف: «في لاعيبة كتير في الاهلي حققوا البطولة الإفريقية، لكن بالنسبالي هتكون مختلفة دي أول بطولة إفريقيا ليا». ٠


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